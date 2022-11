Neymar e Mbappé comemoraram gol do PSG juntos - Foto: AFP

Publicado 08/11/2022 10:53

Há alguns meses, os bastidores do PSG têm sido notícia na imprensa internacional. Desde a renovação multimilionária do francês Kylian Mbappé com o clube, a relação do atleta com seus companheiros de equipe teria se estremecido, devido à mudança de postura e exigências do jogador. O principal alvo do novo comportamento do atacante foi o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar.

Além dos jogadores terem tido desentendimento sobre quem cobraria os pênaltis da equipe, especulou-se um possível distanciamento e atrito entre os dois. Porém, após a vitória do último domingo (6) sobre o Lorient na liga francesa, foi possível ver Neymar e Mbappé em clima de paz. Os dois comemoram juntos o gol do brasileiro que deu os três pontos ao PSG.

Kylian Mbappé was loving that Neymar goal pic.twitter.com/M1fwmfi1MJ — B/R Football (@brfootball) November 6, 2022

Além disso, o craque francês já havia exaltado o seu companheiro ao falar sobre sua ausência na partida contra a Juventus.

"Soler não está acostumado a jogar como titular. Ele é um jogador diferente de Neymar. Com características diferentes. Mas fizemos o que pudemos e vencemos o jogo", disse Mbappé.