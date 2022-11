Fluminense é o atual campeão do Campeonato Carioca - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 09/11/2022 16:37

Está marcada pra sexta-feira (11) a reunião do conselho arbitral dos clubes do Rio para definir o regulamento do Campeonato Carioca e a tabela da competição. A Ferj convocou os participantes para a discussão.

Também serão discutidos os direitos de transmissão, já que o contrato com a Record terminou. Em 2022, os clubes não receberam premiação, devido ao baixo valor, ao contrários de outros campeonatos, como o Paulista.



Pelo calendário da CBF para 2023, os estaduais começarão no fim de semana de 14 e 15 de janeiro. Na próxima edição, os participantes serão: Botafogo, Audax, Bangu, Boavista, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende, Volta Redonda e Vasco.



Com o Mundial de Clubes pela frente, o Flamengo deve utilizar um time reserva em muitos jogos do Campeonato Carioca. E o Botafogo planeja a utilização do Time B, como já anunciado por John Textor.



Atual campeão, o Fluminense pode deixar a equipe Sub-23 no início, para dar mais tempo de preparação a Fernando Diniz, enquanto o Vasco estará com um elenco renovado.