Mike Caussin e Jana Kramer foram casados por seis anos - Reprodução / Internet

Mike Caussin e Jana Kramer foram casados por seis anosReprodução / Internet

Publicado 10/11/2022 16:30

Rio - O ex-jogador de futebol americano, Mike Caussin, e a atriz Jana Kramer foram casados por seis anos. A união que terminou no ano passado teve muitos momentos complicados, como os adultérios do ex-atleta. Em seu podcast, Jana resolveu fazer algumas exposições sobre a vida sexual que tinha com o antigo parceiro.

fotogaleria

"Ele só fez isso [sexo oral] em mim pela primeira vez quando nós retomamos, após ele sair da reabilitação", desabafou a atriz.



Mike foi internado em uma clínica de reabilitação para tratar seu vício em sexo, após ser flagrado com outra mulher em 2016. Jana Kramer e o ex-jogador se casaram em 2015 e permaneceram juntos por seis anos.

O ex-casal gerou dois filhos: Jolie, de seis anos, e Jace, de três. Em entrevista recente ao podcast de Jada Pinkett Smith, ela admitiu que o ex-marido a traiu com, pelo menos, 13 mulheres.