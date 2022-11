José Mourinho durante o jogo entre Sassuolo e Roma - Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Publicado 10/11/2022 16:08

O técnico José Mourinho não ficou nada contente com um jogador da Roma após o empate em 1 a 1 com o Sassuolo, na última quarta-feira, pelo Campeonato Italiano. Sem citar o nome, o treinador destacou que o esforço da equipe foi traído pela atitude de um atleta e ressaltou que o jogador em questão precisa encontrar um novo clube em janeiro de 2023.

"Nós fomos um time que quis ganhar de um adversário difícil. Sinto muito que o esforço da equipe tenha sido traído por um jogador com uma atitude pouco profissional. Não vou dizer (quem é o atleta). Tive 16 jogadores em campo e gostei da atitude de 15. Eu disse a alguém o porquê dessa atitude somente hoje e não sempre. Agora queremos fechar esse período da temporada com três pontos. Em janeiro, ele precisa achar um outro clube", disse Mourinho, à DAZN.

Apesar do treinador não ter revelado a identidade, a imprensa italiana aponta que o jogador em questão é o lateral-direito Karsdorp. Ele entrou no segundo tempo e não teve uma boa atuação.

Mourinho também fez questão de destacar que a bronca se deu pela atitude do jogador. Nesse sentido, ele lembrou que o brasileiro Ibañez até falhou na derrota para a Lazio, no último domingo, mas destacou que sua atitude estava "no topo".

"Não falei assim sobre Ibañez contra a Lazio porque a atitude dele estava no topo e o erro faz parte do o jogo. Mas neste caso a atitude não foi correta e não vou dizer o nome do jogador", completou o treinador.