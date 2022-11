Troféu do Brasileirão de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/11/2022 16:32 | Atualizado 10/11/2022 16:36

Rio - Diferentemente do habitual, a Confederação Brasileira de Futebol não fará a tradicional festa de premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro neste ano. A entidade não revelou o motivo de não realizar a cerimônia em 2022.

Tradicionalmente, o evento premiava o campeão do Brasileirão, além dos jogadores escolhidos para a seleção do campeonato, craque, artilheiro e revelação. A seleção da competição deve ser divulgada em breve, mas sem a festa.

O Palmeiras garantiu o título antecipado do Campeonato Brasileiro. No próximo fim de semana, os times entram em campo para a rodada final do torneio.