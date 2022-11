Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 11/11/2022 10:30 | Atualizado 11/11/2022 10:31

Rio - Após encerrar o vínculo com o treinador Mauricio Barbieri, o Bragantino tem avaliado nomes para assumir a equipe no ano que vem. Um deles é do ex-jogador Alex, que acertou recentemente a sua saída da equipe sub-20 do São Paulo. As informações são do portal "globoesporte.com".

Alex deixou o comando do time sub-20 do São Paulo Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

De acordo com o site, o clube do interior paulista não é o único que deseja a contratação de Alex. O ex-apoiador teria recebido propostas de clubes da Série A e da Série B. Em breve, ele deverá definir o seu futuro para 2023.

Alex está iniciado sua carreira como treinador, mas como jogador teve passagens de destaques por clubes importantes como Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe e Coritiba. Além disso, ele também passou pelo Flamengo.

Barbieri deixou o Bragantino após um trabalho longevo iniciado em 2020. O treinador esteve à frente do clube paulista por 151 jogos, com 58 vitórias, 45 empates e 51 derrotas. O seu aproveitamento foi de 48,6%. Na sua primeira temporada ele garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Nesta competição, em 2021, ele foi finalista e perdeu o título para o Athletico-PR. Mas o segundo lugar valeu uma vaga na Libertadores de 2022.

Porém, na temporada atual, o clube paulista não conseguiu bons resultados. Eliminado em último lugar na fase de grupos da Libertadores, o Bragantino também não obteve sucesso no Brasileiro. Sem conseguir se classificar para a principal competição de clubes do continente, o clube paulista pode até não se classificar para a Sul-Americana dependendo da última rodada do Brasileiro.