Kevin Magnussen, da Haas, conquistou a pole no GP do Brasil de 2022 - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 11/11/2022 17:13 | Atualizado 11/11/2022 17:14

O GP do Brasil teve um pole position histórico. O piloto Kevin Magnussen, da Haas, surpreendeu e fez a volta mais rápida, com o tempo de 1m11s674. O dinamarquês, que retornou a Fórmula 1 em 2022 após um ano fora, foi beneficiado pela chuva e pela bandeira vermelha de George Russell, da Mercedes. Com isso, ele largará na primeira fila na corrida sprint, neste sábado (12), às 16h30, que definirá o grid para a corrida de domingo (13).

A chuva trouxe emoção a classificação do GP do Brasil. Com a pista úmida, os carros foram para o Q1 com o pneu intermediário, mas os pilotos foram mudando de ideia ao longo do tempo. Hamilton, com o tempo de 1m13s403, chegou a fazer a volta mais rápida com o cronômetro já zerado, mas foi superado na sequência por Norris, o mais rápido da primeira parte, com o tempo de 1m13s106.

Já no Q2, o atual campeão Verstappen não deu chances para os rivais. Ele começou anotando o tempo mais rápido com 1m11s318, mas depois melhorou a sua marca para anotar a volta mais rápida com 1m10s881. Já a Ferrari, que deixou a desejar no Q1, apareceu no Q2. Sainz ficou em segundo com apenas 0s009 atrás do holandês da Red Bull, enquanto Leclerc ficou 0s069 de diferença. Magnussen, em sétimo, foi a surpresa.

A chuva que ameaçou a cair durante toda a classificação, apareceu no Q3. Os pilotos saíram com pneus de pista seca para arriscarem tudo ou nada numa única tentativa. Exceto a Ferrari de Leclerc. Magnussen, que saiu primeiro do pit lane, fez a volta mais rápida, seguido por Verstappen e Russell. Em seguida, uma bandeira vermelha foi acionada após Russell atolar na brita - para a festa da Haas.

A 8m10s do fim da classificação, a chuva caiu forte em Interlagos. Desta forma, os pilotos precisariam voltar para a pista com os pneus intermediários. Mas eles desistiram, já que não seria possível nenhum piloto superar uma volta de pneu macio utilizando um intermediário. Pole para Magnussen, com o tempo de 1m11s674, e festa na Haas.