Taça do Campeonato Carioca - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/11/2022 16:36

Rio - O Campeonato Carioca de 2023 terá o mesmo formato dos dois últimos anos. O torneio contará com 12 clubes, que se enfrentarão ao longo de 11 rodadas. Os quatro primeiros se classificam às semifinais. A decisão foi tomada em em reunião do Conselho Arbitral na tarde desta sexta-feira.

O encontro, na sede da Ferj, contou com a participação de representantes dos quatro clubes grandes do Rio: Thairo Arruda, diretor da SAF do Botafogo, Marcelo Penha, coordenador administrativo do Fluminense, Luiz Mello, CEO do Vasco, e Bruno Spindel e Cacau Cotta, diretor executivo e diretor de relações externas do Flamengo, respectivamente.

A primeira rodada do Estadual está marcada para os dias 14 e 15 de janeiro. O primeiro clássico acontece na terceira rodada, quando Vasco e Botafogo se enfrentarão, no dia 21 ou 22 de janeiro, com mando do Cruzmaltino.

Veja os jogos da primeira rodada:

Resende x Fluminense

Flamengo x Portuguesa

Vasco x Madureira

Botafogo x Audax

Nova Iguaçu x Volta Redonda

Boavista x Bangu