Felipe Melo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 11/11/2022 19:30

Rio - O ex-lateral Ramon, que atuou no futebol carioca por Flamengo e Vasco, revelou detalhes de uma treta que teve com Felipe Melo, do Fluminense, na época em que os dois atuavam na Turquia. Em 2013, o atleta tricolor, que atuava pelo Galatasaray, se irritou após Ramon, que defendia o Besiktas, não devolver a bola em um arremesso lateral. O volante acertou um carrinho no compatriota e foi expulso.

"A gente fez 1 a 0, tomamos a virada. Dois do Drogba. Aí, teve um lance que eu fui lançado em profundidade e trombei com o Muslera [goleiro do Galatasaray]. Ganhando o clássico, ele arremessou a bola para fora e caiu. Eu fui bater o lateral e falaram pra eu não devolver a bola. Eu já não queria. Cobrei para o meu volante e ele tocou. O Felipe Melo já me xingou: 'Seu filho da p*ta!' Devolve a bola, seu m*rda!'. Era meu segundo jogo na Turquia", contou Ramon ao Charla Podcast.

"A bola voltou para mim. Quando eu recebo, eu tiro um marcador e dou um drible. Aí, eu ia dar um giro, passando o pé sobre a bola. Sorte que eu fiz isso porque o Felipe Melo já veio com o carrinho. E me pegou. Eu caí levantando e xingando: 'Seu falso crente, seu filho da p*ta'. Apelei. Comecei a xingar de tudo quanto é nome. Um zagueiro segura ele. Tem uma confusão danada", completou.

Após a expulsão, Felipe Melo tomou uma atitude que deixou a confusão ainda maior. Ao sair de campo, o brasileiro tirou sua camisa e provocou a torcida do Besiktas, que invadiu o gramado atrás dele.

"Depois, o Drogba pega o Felipe Melo e - fizeram a leitura labial na Turquia - fala: 'Sai, que você está fazendo muita m*rda'. E tirou ele do campo. Era jogo de uma torcida só - do Besiktas. E o Felipe Melo sai, tira a camisa e mostra para a torcida", recordou Ramon.

"Lá na Turquia, ele é idolatrado pelo torcedor do Galatasaray. Idolatrado mesmo. Mas ele é odiado pelo resto do país. Todo mundo odeia. Invadiram para pegar ele. Aí, a torcida começa a sair na porrada entre eles mesmos. E a gente foi para o vestiário. [...] Só me dei conta do que estava acontecendo quando ligaram a TV no vestiário", finalizou.