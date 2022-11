Marta é um dos grandes símbolos do futebol feminino no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação

Publicado 11/11/2022 16:19 | Atualizado 11/11/2022 16:22

Rio - Já no clima da Copa do Mundo do Catar, novembro será especial também para o futebol feminino. No próximo dia 27, a praia de Icaraí, em Niterói, será palco da oitava edição do 'Mano a Mano - Donas do Jogo'. O campeonato, que acontecerá em frente à rua Otávio Carneiro, das 10h às 14h, visa fortalecer pautas como o empoderamento feminino, e contará com a presença de Marta, seis vezes eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo. Outras atletas de destaque serão confirmadas em breve.

Na edição anterior, em 2021, Marta já havia participado como jogadora. Desta vez, a craque brasileira será técnica de uma das equipes do torneio. A dinâmica será com nove jogadoras divididas em três times que disputarão os jogos em formato de 'golzinho', brincadeira popular nas ruas brasileiras. A ideia é proporcionar ao público a chance de ver, de perto, grandes nomes do futebol feminino, além de conhecer jovens talentos.

Com a proposta de fomentar o protagonismo do futebol feminino no Brasil, o torneio conta com parceria da Prefeitura de Niterói, patrocínios do Guaraná Antarctica, além da fornecedora de energia da cidade, a Enel, esta através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O 'Mano a Mano - Donas do Jogo' é uma realização da X3M e da Dream Factory, que juntas têm a missão de mandar a mensagem de que o futebol também é feito para mulheres brilharem.

"Esta edição nos dá muito orgulho pois, além de estimular o fortalecimento do futebol feminino, dá luz a temas super importantes como igualdade, respeito e justiça às mulheres", afirma Fernanda Cozac, diretora de Marketing da Dream Factory.

"O evento faz isso usando a voz potente das jogadoras que estão participando como replicadoras desse conceito", diz Bernardo Fonseca, CEO da X3M.