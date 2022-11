Kylian Mbappé - AFP

Publicado 11/11/2022 15:34

Rio - Antes do começo da última temporada europeia, Kylian Mbappé, de 23 anos, teve seu nome ventilado como possível reforço do Real Madrid. Após um período intenso de negociação, o atacante acabou renovando com o PSG. Em entrevista à revista Sports Illustrated, o atacante explicou o que pesou para que ele não saísse do clube francês rumo ao futebol espanhol.

"Em Paris a página está completamente em branco. É uma magnífica oportunidade para a preencher. É preciso pensar de forma diferente. Claro que era mais fácil ir para o Real Madrid. Tenho essa ambição pessoal. Mas sou francês. Sou um filho de Paris e ganhar em Paris é algo especial, verdadeiramente especial", afirmou.

O atacante também fez um desabafo sobre uma situação lamentável que vem sendo recorrente no futebol: o racismo. Mbappé admitiu que pensou em não atuar mais pela seleção francesa, por conta do ocorrido.

"Não posso jogar para pessoas que pensam que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Mas depois refleti junto das pessoas que jogam comigo e torcem por mim, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa dar-se por vencida quando as coisas não correm como esperamos", disse.