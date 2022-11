Fernando "Fer" Alvarenga - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022

Rio - Um dos destaques do Brasil no bicampeonato mundial de CS:GO, em 2016, Fernando “Fer” Alvarenga não conseguiu classificar a Imperial para a fase presencial do IEM Rio Major 2022. No entanto, o jogador pode relembrar seus tempos antigos, e jogou um amistoso ao lado de seus ex-companheiros de equipe.

Conversei com o @fer sobre a emoção de voltar a jogar com sua ex-equipe e a importância da realização de um major no Brasil. No final, a lenda também mandou um recado para a @FURIA ! pic.twitter.com/efoR0k7vzs — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 14, 2022

“Jogar com os caras é sempre insano. A gente criou isso aí desde o zero, passamos por várias situações difíceis, ninguém acreditava na gente, nem a gente mesmo, então, estou muito feliz de olhar pro lado, então pra mim é muito gratificante poder voltar a jogar com os caras, seja no showmatch ou em uma partida valendo, é sempre uma emoção muito grande estar junto. A gente é uma família, somos mais do que amigos, estar com seus familiares, com quem você ama, fazer o show pra galera é f***, satisfação”, disse.

Fer também comentou sobre a emoção de estar vivendo um Campeonato Mundial no Brasil.

“Como eu sempre falo, acho que esse major foi muito daora para o Brasil, não só pros jogadores, mas pros fãs também, acho que eles merecem muito ter uma experiência dessa no nosso país. Acho que a gente lutou muito por isso, muitos anos ninguém dava ouvidos, e agora eles estão vendo o que nós somos capazes de fazer tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de vir pra cá, trago o campeonato pra cá e continue trazendo muito mais. Eu fico muito feliz de ter começado isso com os moleques, e chegar nessa patamar de hoje, todo mundo querendo trazer evento para o Brasil, a torcida aqui em peso fazendo show, estou muito feliz”, comentou o jogador.

Fer ainda mandou um recado para os jogadores da FURIA, que foram eliminados na semifinal da competição.

“Rapaziada da FURIA, cabeça erguida, o que vocês fizeram foi histórico. O objetivo final as vezes não é como a gente quer, mas no passo a passo, a gente tem que dar créditos para nós todos. Parabéns para vocês, fizeram história e representaram o Brasil”, finalizou Fer.