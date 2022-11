Miguel (D) em treino do clube paulista - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 14/11/2022 16:41

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Fluminense, o apoiador Miguel, de 19 anos, não terá seu contrato renovado pelo Bragantino. O jogador chegou ao clube paulista no ano passado, assinou até o fim de 2022, mas não se destacou e não terá o vínculo ampliado. As informações são do portal "globoesporte.com".

Miguel deixou o Fluminense no ano passado, após entrar na Justiça contra o Tricolor. Posteriormente as partes fecharam um acordo e o jogador pode defender o Bragantino. Pelo clube das Laranjeiras, Miguel era tratado como uma grande promessa, mas acabou não tendo muitas chances no profissional.

Pelo clube paulista, o apoiador não conseguiu se destacar. No total, ele entrou em campo em 25 partidas, fez dois gols e deu duas assistências. Conhecido por ser um clube que dá oportunidade a jovens, o Bragantino não quis renovar o contrato do apoiador.