Cristiano Ronaldo jogará a sua quinta Copa do Mundo - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo jogará a sua quinta Copa do MundoFOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 17/11/2022 14:41

Com futuro longe do Manchester United após declarações polêmicas em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo busca um novo clube e tem um interessado peculiar. Presidente da A-League, a liga australiana de futebol, Danny Townsend disse que já procurou o empresário do português para tentar contratá-lo.



"Com certeza nós temos interesse em trazê-lo para a Austrália. Obviamente, é um tiro longo mas nós temos uma proposta para ser considerada. Estamos conversando e vamos ver o que vai acontecer", disse o dirigente à rádio SportFM.



Apesar do interesse da liga australiana, o destino de Cristiano Ronaldo será um clube europeu ou da MLS, nos Estados Unidos. Entretanto, para isso, o português precisará definir sua situação com o Manchester United, cujo contrato termina no meio de 2023.



A permanência se tornou insustentável após o jogador declarar que não respeitava o técnico Erik ten Hag e dizer que foi traído pelo clube inglês. Jogadores do elenco também ficaram incomodados com as declarações.