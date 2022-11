Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 13:13

A Sportradar, agência de monitoramento de apostas esportivas, identificou mais de mil jogos sob suspeita de manipulação de resultado, segundo o "Estadão". Mais de 100 partidas que estão sendo investigadas são do futebol brasileiro. O número de 2022 é o novo recorde, superando os 905 casos registrado pela empresa no ano passado.

Ao todo, foram 130 partidas sob suspeita de manipulação de resultados no Brasil. A maioria dos jogos são de ligas inferiores. A agência tem parceria com a CBF desde 2016 e monitora as competições da entidade, além de atender algumas federações do país. A empresa trabalha em conjunto com a Polícia Federal nas investigações.

Em 2022, dois casos de manipulação já chamaram a atenção no futebol brasileiro. No início do ano, o Cratos, do Ceará, foi rebaixado para a segunda divisão. Após a investigação da Federação Cearense em conjunto com a Sportradar, o clube recebeu uma punição e foi excluído da competição. Na ocasião, o estadual chegou a ser paralisado.

O caso mais polêmico foi na segunda divisão do Campeonato Amazonense. O Atlético Amazonense perdia por 3 a 1, quando um jogador fez um gol contra propositalmente. Os envolvidos no episódio foram afastados pelo clube. O presidente Henrique Barbosa foi banido do futebol e recebeu uma multa de R$ 100 mil. Já o jogador que fez o gol contra, recebeu punição de três meses e multa de R$ 25 mil.

O Sportradar se utiliza de um sistema de monitoramento usado para detectar padrões de apostas irregulares e suspeitos. Ele é provido por algoritmos sofisticados de machine-learning e um banco de dados de apostas constantemente atualizado, que coleta em tempo real informações de mais de 600 operadores globais de apostas com o objetivo de detectar a manipulação de resultados.