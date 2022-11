Gilberto já passou por três dos quatro grandes clubes cariocas - Foto: Divulgação/Benfica

Publicado 18/11/2022 15:51

Rio - Com passagens por Botafogo, Vasco e mais recentemente pelo Fluminense, o lateral-direito Gilberto, do Benfica, pode receber propostas para voltar ao futebol carioca. O jogador, que tem contrato até 2025 com o clube português, estaria na mira do Cruz-Maltino e do Flamengo.

Segundo o jornalista turco Ekren Konur, o Vasco deseja Gilberto novamente em sua equipe. O lateral, que passou pelo clube em 2017, jogou uma temporada por empréstimo e retornou ao Fiorentina, da Itália, time detentor de seus direitos. Para o ano que vem, o Gigante da Colina quer um novo empréstimo, e com opção de compra permanente.

Por outro lado, o Flamengo também estaria monitorando o jogador. De olho em um novo lateral-direito, o clube não deverá contar mais com Rodinei, que tem contrato encerrado em dezembro deste ano. E de acordo com o comentarista "Deco SRN", o empresário e emissário do Benfica, Bruno Macedo está no Rio de Janeiro e esteve reunido com o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, para conversar sobre Gilberto.

Lateral-direito, de 29 anos, Gilberto foi revelado pelo Botafogo em 2013, e vendido ao Fiorentina em 2015. Desde então, ele já foi emprestado a outros dois clubes italianos, além dos cariocas Vasco e Fluminense. Na atual temporada no Benfica, o lateral atuou em 18 jogos e marcou dois gols. No ano passado, também pelo clube português, foram 35 partidas, quatro gols e três assistências.