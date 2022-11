Taça da Conmebol Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 21/11/2022 16:22 | Atualizado 21/11/2022 16:41

Rio - A Conmebol marcou para o dia 21 de dezembro como data do sorteio para as primeiras fases da Libertadores de 2023. O evento será realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, às 12h (de Brasília). A informação é do site 'GE'.

Oito clubes brasileiros se classificaram para a próxima Libertadores: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Athletico-PR foram diretamente para a fase de grupos, enquanto Atlético-MG e Fortaleza terão de disputar duas das três fases preliminares.

Vale lembrar que duas vagas foram abertas além do G-6 do Campeonato Brasileiro devido aos títulos do Flamengo em 2022, da própria Libertadores e da Copa do Brasil.

A primeira fase da Libertadores conta com seis times participantes, e os três vencedores se juntarão aos outros 13 classificados para o período eliminatório. Ao fim, os quatro vencedores dos chaveamentos da terceira etapa vão aos grupos da principal competição do continente.