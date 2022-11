Galvão Bueno - foto de divulgação Rede Globo

Galvão Buenofoto de divulgação Rede Globo

Publicado 23/11/2022 09:45

Rio - Apresentado por Roger Flores, o programa “Boleiragem”, do SporTV, está sendo cotado para substituir o "Bem, Amigos!", de Galvão Bueno. Segundo informação da coluna do Flavio Ricco, do portal 'R7', pode ser que o programa de Roger passe a ser um dos carro-chefes da emissora e que o narrador se junte ao ex-jogador na apresentação a partir do ano que vem.

Já no encerramento da edição desta semana, Roger anunciou a novidade na mudança de horário do programa para o antigo horário do "Bem, Amigos!": às noites de segunda-feiras. Na ocasião, o apresentador não deu mais detalhes de possíveis outras novidades.

O que se sabe até o momento é que o formato pemanecerá o mesmo. A ideia é a de uma grande resenha, com a presença de jornalistas e ex-jogadores contando passagens e momentos de suas carreiras, emulando a atmosfera de um vestiário de futebol.

O colunista, no entanto, ressalta que com a Copa do Mundo rolando as definições ficarão para depois. A definição da reformulação do "Boleiragem" deve ser finalizada nos primeiros dias de 2023.