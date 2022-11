Luís Antônio Silva Santos - Reprodução

Publicado 23/11/2022 07:53

Rio - O árbitro de futebol Luís Antônio Silva Santos, mais conhecido como Índio, participou de um podcast nesta terça-feira, 22, e relembrou dois lances polêmicos em que entrou em atrito físico com atletas. O mais conhecido com o atacante Luís Fabiano e um outro com o meia Morais, também do Vasco da Gama. No Elleven Cast, Índio comparou e explicou o que aconteceu nos lances.

"A minha atitude nos dois lances é totalmente diferente. Com o Luís Fabiano eu estava completamente desarmado, pois eu ainda não tinha experimentado aquilo, um confronto tão grande. Nesse caso (Luís Fabiano) eu deixei ele tomar a atitude, já com o Morais ele tomou e eu reagi, já esperava o contato".

A partida em que aconteceu o lance envolvendo Índio e Luís Fabiano foi um clássico entre Flamengo e Vasco, em Brasília, pelo Campeonato Carioca de 2017. Já o encontrão de Morais no árbitro, foi num Vasco e America pelo estadual de 2007.

A explicação sobre as particularidades dos dois lances polêmicos, bem como outras histórias de dentro e fora dos gramados, o árbitro Índio contou no quarto episódio do Elleven Cast, novo canal de papo sobre futebol, música e entretenimento comandado pelos jornalistas Helder Martins e Alex Rodrigues.