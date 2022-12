Paulinho estava insatisfeito no Bayer e assinou com o Galo - Foto: Divulgação/Atlético-MG

O atacante Paulinho é o primeiro reforço do Atlético-MG para a próxima temporada. Insatisfeito no Bayer Leverkusen, o jogador ficará emprestado ao clube de Minas até o fim de junho de 2023, quando encerrará seu vínculo com o time alemão. Após esse período, ele terá contrato em definitivo com o Galo.

Em meio a insatisfação no Bayer, Paulinho já estava na lista do Atlético-MG desde o ano passado. A situação se agravou nos últimos meses, o que sinalizou que o atacante não renovaria seu vínculo. Assim, o Galo avançou por uma assinatura de pré-contrato com o jogador e, após, buscou um acordo por sua liberação imediata.

Revelado pelo Vasco, Paulinho estreou como profissional em 2017 aos 16 anos. Ele foi destaque da equipe principal e foi negociado com o Bayer Leverkusen em 2018 por cerca de R$ 80 milhões, após 35 jogos, sete gols e quatro assistências pelo Cruz-Maltino. Já no clube alemão foram 79 partidas, nove gols e quatro assistências.