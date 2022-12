Suárez agradeceu pelo interesse do Grêmio em sua contratação - Pablo PORCIUNCULA / AFP

Até então sem fazer qualquer tipo de menção direta à oferta feita pelo Grêmio para contar com seus serviços, o atacante Luis Suárez falou abertamente em entrevista coletiva pela seleção do Uruguai. Para o atacante, o momento em que foi feita a oferta não permitia que ele pensasse em qualquer outra coisa diferente da participação na Copa do Mundo.



Participação essa, aliás, que será encurtada precocemente se a Celeste não vencer Gana, na sexta-feira (2), às 12h (de Brasília). Se vencer, a Celete Olímpica ainda dependerá de uma derrota da Coreia do Sul para Portugal em jogo nos mesmos dia e horário.



"É lindo saber que reconhecem o trabalho que eu faço dentro de campo. Que um clube como o Grêmio tenha interesse no meu trabalho é muito importante. Eu agradeci (aos dirigentes do Grêmio) pelo carinho, mas disse que naquele momento eu estava com a minha cabeça focada no Mundial", disse.



Na entrevista coletiva dada pelo presidente recém-eleito clube gaúcho, Alberto Guerra, além de falar sobre a recusa, também afirmou outro motivo para não continuar com as conversas: de que Suárez estaria decidido a rumar para a Major League Soccer (MLS) depois da disputa do Mundial, situação essa que não foi sequer abordada pelo atacante.



Suárez falou, também, sobre a proximidade geográfica entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, e de como isso poderia render uma espécie de "torcida extra" para que os charrúas conseguissem seguir adiante na Copa:



"É legal ter o carinho de parte do povo do Brasil. Mas nós, sul-americanos, somos assim. Lamentamos a eliminação do Equador e nos alegramos pelas classificações da Argentina e do Brasil. Como somos poucos, torcemos uns pelos outros", completou.