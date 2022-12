Vitinho tem contrato de empréstimo com o Athletico-PR até junho de 2023 - Divulgação/Athletico-PR

Vitinho tem contrato de empréstimo com o Athletico-PR até junho de 2023Divulgação/Athletico-PR

Publicado 01/12/2022 16:39

De olho no mercado de transferências, Fluminense e Vasco sondaram a situação do atacante Vitinho, do Athletico-PR, que tem contrato com o Furacão até junho de 2023. A informação é do site "ge".

Vitinho retornou do Dínamo de Kiev (UCR) para o Athletico devido aos conflitos no Leste Europeu e a diretoria do clube paranaense já abriu conversas para tentar manter o atacante no elenco. O jogador também desperta o interesse de clubes como Sevilla-ESP, Ajax-HOL e Benfica-POR.

Dentro de seus planejamentos, Fluminense e Vasco procuraram recentemente o estafe do atleta para entender o contexto de sua relação com o clube ucraniano e o imbróglio envolvendo o Furacão.

Em sua volta ao futebol brasileiro, Vitinho disputou 35 jogos pelo Athletico-PR e marcou dois gols, ambos no Campeonato Brasileiro de 2022, além de contribuir com uma assistência.