Mbappé é o destaque da França na Copa do Mundo - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 03/12/2022 14:30

A notícia de que Pelé não responde mais à quimioterapia e está sob cuidados paliativos já rodou o mundo. Nesse sentido, neste sábado, o astro da seleção francesa Kylian Mbappé foi até as redes sociais para escrever uma mensagem de apoio ao ex-jogador.

"Ore pelo Rei", escreveu o craque da seleção francesa.

Pray for the King @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

ENTENDA O CASO

Mais cedo, a Folha de S. Paulo informou que o Rei Pelé está em cuidados paliativos exclusivos. Isto quer dizer que ele teve o tratamento quimioterápico suspenso e está recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo.

Na última sexta-feira, o Albert Einstein divulgou um boletim que o craque teve uma infecção respiratória após a internação da última terça e que o problema tem sido tratado com antibióticos.

"A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde", diz o comunicado, que afirma que o Rei continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.



Vale lembrar que o Rei luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.



Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé tem 82 anos. Ídolo do Santos e da seleção brasileira, ele é o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo e também a marcar 1.283 gols.