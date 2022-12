Joel Santana foi o único campeão estadual com os quatro maiores times do Rio de Janeiro - Ariel Letícia

Publicado 05/12/2022 13:30

Túlio Maravilha e Joel Santana lançaram novidades em NFTs para estreitar a relação com seus fãs. Eles adotaram os certificados digitais, que oferecem aos investidores a propriedade de um ativo criado nesse formato, além de uma nova forma de interação do artista com o seu público.

Os ídolos do futebol irão proporcionar uma experiencia exclusiva aos seus admiradores, na qual eles poderão guardar um pouco da carreira vitoriosa dos ex-futebolistas. Os produtos estarão disponíveis na plataforma da Fanstation e poderão ser adquiridos com a criptomoeda BITFAN por meio de leilão.

Túlio Maravilha já ocupou diversos cargos importantes em sua carreira, como ídolo do Botafogo, vereador e participante de reality show. Com muitas histórias para compartilhar, o ex-atacante resolveu 'dividir' seu milésimo gol com seus admiradores por meio da venda de tokens da chuteira e da bola que fizeram parte da marca. Além disso, oferecerá encontros de fãs, camisa autografada e cards colecionáveis.

Para Túlio, o lançamento de NFTs será uma forma de manter o legado da época vivo e proporcionar a troca de conhecimentos entre gerações.

"É a maneira de manter a história viva e apresentar o futebol romântico e raiz para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Os papéis vão se inverter, antes os pais explicavam para os filhos e agora será o contrário. Vejo como uma oportunidade de gerar aproximação com a molecada", declarou.

Já o famoso "Rei do Rio", conhecido por ser o único campeão estadual com os quatro maiores times do Rio de Janeiro, Joel Santana tem a proposta de um card digital com benefícios aos fãs, que também receberão uma das pranchetas usadas pelo técnico quando comandou Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Outra opção para quem curte o eterno zagueiro são cards com camisas dos modelos dos anos em que ele atuou em cada time, autografada e com direito a um vídeo desse momento.

O técnico mais querido pelos cariocas, Joel afirma que os NFTs são o futuro da era digital, criando oportunidades nunca vistas pelos fãs e ajudando o futebol raiz a crescer e alcançar o maior número de admiradores.

"Está sendo uma experiência impactante, grandiosa e pioneira neste setor de blockchain, que ainda vai crescer muito. Os fãs que já estão mais ligados no mundo digital, a garotada de hoje em dia que tem facilidade nesse meio, com certeza vão aproveitar muito".