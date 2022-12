Taça da Copa do Mundo - AFP

Publicado 05/12/2022 14:21

Rio - Com a alta performance com as transmissões da Copa do Mundo, o sportv assumiu a liderança da TV por assinatura no acumulado de 2022, ultrapassando o VIVA, que fica em segundo lugar, seguida da GloboNews em terceiro. A virada aconteceu na sexta-feira, dia 2 de dezembro, na partida entre Brasil e Camarões.

A derrota da seleção brasileira no último jogo da fase de grupos da Copa trouxe a para a emissora a audiência mais alta de toda a Copa. Mais de 11 milhões de pessoas acompanharam a transmissão durante o dia.

Na última sexta, os canais sportv ocuparam as duas primeiras posições do ranking, com o sportv2 em segundo lugar, fazendo 92% de toda a audiência entre os canais esportivos. Em todos os dias de Copa, o sportv ficou na liderança do ranking, com mais que o triplo de audiência do segundo colocado, impactando mais de 31 milhões de pessoas.