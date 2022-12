Evander, ex-Vasco, é o novo reforço do Portland Timbers - Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Publicado 05/12/2022 16:19 | Atualizado 05/12/2022 16:23

O meia Evander, ex-jogador do Vasco, foi anunciado como nova contratação do Portland Timbers, dos Estados Unidos, clube que disputa Major League Soccer (MLS). O atleta assinou contrato até 2026 com a opção de estender por mais uma temporada.

A apresentação do brasileiro ainda não teve data marcada devido à ausência de documentos, como comprovante do seu Certificado de Transferência Internacional, visto de trabalho, além de exames médicos. Os valores da negociação não foram revelados, mas a contratação do meia foi elogiada pelo treinador da nova equipe.

"Nós estamos muito empolgados por receber Evander em Portland. Ele provou no Campeonato Dinamarquês que tem qualidade para mudar o jogo. Sua experiência na Champions League e Liga Europa nos permite acreditar que ele irá se adaptar rapidamente na MLS", destacou Giovanni Savarese, treinador dos Timbers.

Aos 24 anos, Evander era um dos destaques do Midtjylland, da Dinamarca, onde tinha contrato até 2025. Na atual temporada, o jogador disputou 19 partidas, anotou sete gols e contribuiu com quatro assistências.