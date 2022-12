O RRM atrai participantes de fora do Brasil - MTVZ Images

O RRM atrai participantes de fora do BrasilMTVZ Images

Publicado 06/12/2022 12:47

Rio - Enquanto os fãs de futebol voltam os olhares para o Catar, a comunidade da natação foca na próxima edição do Rei e Rainha do Mar. No dia 11 de dezembro, em Copacabana, milhares de pessoas vão competir no maior festival de esportes de praia do mundo, entre eles participantes de todas as regiões brasileiras e de diversos países. As inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

Competir com o deslumbrante cenário do posto 5 de Copacabana e com o astral único do RRM são pontos de incentivo para nadadores de muitos lugares planejarem viagem ao Rio de Janeiro para o evento, colaborando com o turismo e a economia da cidade. Já estão confirmados participantes de países como Alemanha, Reino Unido, Rússia, Canadá e Peru, além de atletas de 20 estados brasileiros.

“O Rei e Rainha do Mar é um evento que, desde a sua criação, tem espírito acolhedor, inclusivo, e dono de um astral sem igual. Isso explica recebermos pessoas de todos os lugares do mundo, o que é um imenso prazer para todos nós”, explica o CEO da Effect Sport, organizadora do evento, Pedro Rego Monteiro.

A etapa oferece atrações para toda a família, incluindo a modalidade kids com provas de corrida na areia em diferentes distâncias para crianças a partir de 3 anos de idade e provas de natação no mar para atletas a partir de 9 anos. Na água, o festival traz as seguintes distâncias para atletas adultos: 500 metros (Open), 1 km (Sprint), 2,5 km (Classic), 5 km (Challenge) e 10 km (Super Challenge). A modalidade beach biathlon tem 1 km na água e corrida na areia de 2,5 km. Para quem deseja apenas correr ou caminhar, a beach run acontece com duas opções: 2,5 km e 5 km.

Para atletas mirins, a modalidade kids swim (de natação no mar) do festival traz provas de 200 metros, para crianças de 9 a 11 anos, e 400 metros para 12 e 13 anos. A kids run (corrida na areia) tem provas de 50 metros (3 e 4 anos), 100 metros (5 a 7 anos), 300 metros (8 a 10 anos) e 600 metros (11 a 13 anos).

O festival oferece o combo “Família Real”, com descontos para pais e mães que desejam participar das provas com os filhos, assim como para grupos e assessorias acima de cinco inscritos e atletas com inscrição na segunda modalidade. Todos os participantes receberão o kit atleta, composto por itens exclusivos Rei e Rainha do Mar.

O Rei e Rainha do Mar é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento já recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.

Serviço – Rei e Rainha do Mar – Copacabana 2022

Data: Domingo, 11 de dezembro

Hora: A partir das 7h

Local: Posto 5 da praia de Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, S/N – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Inscrições: reierainhadomar.com.br

Classificação: Livre