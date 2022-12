Diego Ribas foi comentarista da TV Globo na Copa do Mundo - Reprodução

Publicado 07/12/2022 12:27

Catar - Contratado pela TV Globo por dez dias para comentar jogos da Copa do Mundo, Diego Ribas pode seguir na emissora. Muito elogiado, o ex-meia do Flamengo surpreendeu positivamente e recebeu uma proposta para continuar exercendo a função de comentarista. A ideia é que ele volte a fazer transmissões ainda neste Mundial.

"Existe essa possibilidade. Eles têm o interesse que eu faça mais alguns jogos, e eu estou estudando essa possibilidade, vendo com bons olhos, até porque tive uma recepção incrível", admitiu Diego em entrevista ao "Notícias da TV".

"Foi inesperado, eu não tinha programado nada. Claro que vi com bons olhos, porque se trata de futebol, algo que eu amo, e um evento sensacional, que é a Copa do Mundo. Foi bem divertido. A rotina foi exigente, porque acabava um jogo e eu já começava a estudar o outro. Foram várias seleções. Eu chegava lá umas duas horas antes do jogo, mas foi divertido ao mesmo tempo", recordou o ex-jogador sobre o convite.

Segundo Diego, a dedicação nos estudos foi o principal ponto para que ele arrancasse elogios do público.

"Estudei todos os jogos para trazer comentários autênticos, verdadeiros, e trazer minha visão, né? Algo que valorizasse ainda mais a transmissão para que as pessoas pudessem ter uma riqueza de detalhes. Eu assistia a vídeos de jogadores, um ou outro que eu não conhecia, para entender melhor as características", contou.

Recém-aposentado, Diego revelou ter recebido elogios até mesmo de seus ex-companheiros de Flamengo.

"Nós temos um grupo, eles têm mandado foto brincando, feito alguns comentários interessantes e elogiado. O feedback tem sido bem legal, eu fiquei muito feliz com tudo isso", comemorou.