Entramos na reta final do Brasileirão e a briga pelo título está aberta. O São Paulo, que liderava com folga, patina e chama para o baile quem já não tinha esperanças. A equipe do mago Fernando Diniz perdeu mais dois pontos no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR e poderia ter sido pior. Se fracassar nesse campeonato que estava nas mãos, Diniz fechará a temporada com a quíntupla coroa de espinhos, eliminado no Paulistão, na Sul-Americana, na Libertadores e na Copa do Brasil. Muricy Ramalho já deve estar no mercado, procurando substituto, independentemente do fim do filme. O Flamengo joga esta noite com o Goiás, e a expectativa é de que reencontre o seu jogo em tempo de aproveitar os resultados que caem no seu colo. Para tal, será preciso que Ceni (foto) guarde por alguns dias a sua caixa de mágicas que ganhou no Natal e trate de fazer o simples. A taça de campeão brasileiro está na roda para quem pegar primeiro.

JÁ CAIU

O Botafogo lutou o tempo todo, mas perdeu novamente, desta vez para o Santos, por 2 a 1, ontem, na Vila Belmiro. O técnico Cuca mandou a campo o que tinha de melhor e conseguiu um bom resultado, que só não foi mais largo graças à atuação do goleiro Loureiro, novidade na escalação do Alvinegro carioca, substituindo Diego Cavalieri, que passou mal. Pai de santo disse que o Botafogo não cairá, mesmo precisando vencer sete e empatar o outro nos oito jogos restantes no Brasileiro. Também acho que não cai, já caiu.

PEDALADAS

O técnico Felipão salvou o Cruzeiro da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, mas não está satisfeito porque achou que daria para subir à Série A se a diretoria da Raposa fizesse a sua parte.

Valdívia, jogador do Avaí, recebeu a informação de que testou positivo para covid-19 no intervalo do jogo com o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Série B, deixando todos os demais preocupados. O protocolo da CBF testou negativo para eficiência.

BOLA DENTRO

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Santos, o jovem goleiro Loureiro, de 22 anos, do Botafogo, escalado na hora do jogo por Diego Cavalieri ter passado mal, foi o nome do jogo.

BOLA FORA

Expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, Henrique, herói em jogos anteriores, virou vilão na derrota do Vasco para o Coritiba, por 1 a 0. Mandou muito mal.