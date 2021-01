Por O Dia

Publicado 20/01/2021 00:00

Os jogos da 31ª rodada, que começa hoje, colocam frente a frente os seis primeiros: São Paulo x Internacional e Grêmio x Atlético Mineiro jogarão esta noite enquanto Flamengo x Palmeiras se pegarão amanhã. Dos seis, o São Paulo é o único que depende dos próprios esforços e só isso faz do jogo no Morumbi o mais importante da noite. Uma vitória gaúcha e a equipe de Abel Braga (foto) assumirá a liderança e fará a alegria dos que sonham com título. No outro jogo, o Grêmio recebe o Atlético-MG, e Renato sabe que a derrota o tira praticamente da briga. Vencendo, transformará o Grenal de domingo numa final de Copa do Mundo. Flamengo e Palmeiras levam vantagem por se enfrentarem amanhã, conhecendo os resultados. O título de campeão brasileiro está à procura de dono. Qualquer um dos seis pretendentes poderá ficar com a taça. Tomara que os deuses do apito estejam de prontidão e permitam que esses jogos sejam decididos por méritos.

DECISÃO COM PÚBLICO

Publicidade

Para a final da Copa Libertadores, no dia 30, no Maracanã, entre Santos e Palmeiras, decidindo a mais importante competição do continente, a Conmebol requisitou o estádio e estabeleceu normas. Cada clube receberá 150 convites. Outras cotas serão destinadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a autoridades, e a fatia maior será dela mesmo, para dirigentes, patrocinadores e convidados. Gostaria de saber o que dizem as autoridades sanitárias do estado e também do munícipio sobre a farra.

Publicidade

PEDALADAS

O "ex-ultrapassado" técnico Abel Braga briga pela liderança do Brasileiro e, se o Internacional for campeão, entregará o grupo para Seu Ramírez com taça e faixas.

Publicidade

Invenções do técnico Rogério Ceni no Flamengo puxando Arão para a zaga devem ter como finalidade arrumar vaga para Diego, que vem melhorando.

Vanderlei Luxemburgo arma a defesa do Vasco de olho no Claudinho, o cara no bom time do Red Bull Bragantino.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Contrariando quem diz que técnico precisa tempo, Abel Ferreira chegou sem conhecer o clube, adversários, a cidade e o país. Pegou o Palmeiras e disparou a ganhar.

Publicidade

BOLA FORA

Depois de brilhar na goleada de 5 a 0 sobre o Fluminense, o Corinthians toma de 4 a 0 do Palmeiras sem esboçar reação. O pior é que poderia ter sido de mais.