Lisca, técnico do América-MG

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 07:00

A pandemia está longe de acabar e a tendência é se agravar até que toda a população esteja vacinada. O futebol pode ser duramente atingido, especialmente nas competições internacionais, já que, por conta das restrições e o fechamento de fronteiras, as Eliminatórias para a Copa 2022 foram mais uma vez adiadas. A Copa América está ameaçadíssima, com duas desistências, Austrália e Catar, que, convidados, não virão. No cenário nacional, um outro vírus se soma à Covid19, o da cobiça, com a disputa comercial por direitos de transmissão. Quem tem os produtos defende que a bola role, quem não tem acha que deve parar. Não vejo problemas para os estaduais, desde que respeitadas as recomendações sanitárias, já as nacionais, como a Copa do Brasil e o Brasileiro, merecem análise e um plano de viagens seguro para reduzir riscos. O desabafo do Lisca Doido (foto) segue ecoando e fortalecendo a tese dos que querem esvaziar as bolas, mesmo com outros interesses.







JOVEM FLA

A garotada do Flamengo está aproveitando o descanso dos campeões para mostrar serviço no Campeonato Carioca: dois jogos com vitórias sobre Nova Iguaçu e Macaé, sem sofrer gols e jogando bem, tocando bola como se estivessem se divertindo na hora do recreio. O Fla-Flu será o último jogo da meninada, e, com qualquer resultado, a missão estará cumprida com saldo positivo. A meta é manter o “forte” seguro enquanto aguarda a cavalaria.







PEDALADAS

Equipes que não disputaram o Brasileirão entraram no Estadual bem melhor fisicamente e estão tirando bom partido disso. Poderemos ter um ou dois deles nas semifinais.

Clubes querem poder levar convidados aos jogos a partir do Fla-Flu da próxima rodada em eventos teste.

Lesões musculares de Neymar podem ter relação com trabalho físico no PSG.







BOLA DENTRO

O atacante Rodrigo Muniz, autor dos dois gols da vitória do Flamengo sobre o Macaé, é um dos jovens do Flamengo que desponta com grandes chances de chegar ao estrelato.







BOLA FORA

Vasco teve volume de jogo, posse de bola, bom numero de arremates, mas nada disso evitou que perdesse. Dois jogos, duas derrotas. Alguma coisa está errada.