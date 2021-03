Gabigol: irresponsabilidade, prejudicando a si próprio, aos companheiros e ao Flamengo Paulo Lopes / Agnews

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 07:00

O fato de ser pego em um cassino clandestino é o menor dos delitos cometidos pelo Gabigol (foto). De férias, ele poderia ir a qualquer lugar por sua total responsabilidade e risco, inclusive a um cassino clandestino, que de clandestino não tem nada, tanto que, segundo o delegado encarregado da ocorrência, foram encontradas 300 pessoas. O grave foi infringir a lei estadual que proíbe aglomerações. Gabigol estava no meio da 'muvuca', exposto à contaminação, sabendo que hoje teria que se reapresentar no Flamengo para treinar, colocando em risco os companheiros, e, por consequência, o clube que o mantém como empregado. Se não houvesse a batida policial, Gabigol voltaria ao Rio e se apresentaria normalmente, abrindo a possibilidade de contaminar o grupo. Dependendo do resultado dos testes que terá que fazer, poderá ficar 14 dias em quarentena por total irresponsabilidade, prejudicando a si próprio, aos companheiros e ao clube.







PREOCUPANTE

O Vasco precisa cair na real, se acalmar para encontrar soluções e enfrentar a realidade. A queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro traz sérias consequências e o presidente Jorge Salgado não tem alternativa a não ser fazer cortes e tentar aproximar os custos da nova receita. Não será fácil, o clube já vinha em dificuldades e as coisas pioraram. O caminho da volta é o mesmo da queda, só que com sobrecarga nas costas. Vai precisar de ajuda.







PEDALADAS

Alexandre Frota teria sido o autor da denúncia que levou a polícia ao cassino onde Gabigol foi encontrado debaixo de uma mesa.

Falando à TV Globo, Gabigol disse que não sabia que era cassino e que iria embora quando a Polícia chegou. Plagiou a Silvana, da novela Força do Querer.

Jogo de futebol não contagia ninguém, o que contamina é o antes e o depois.







BOLA DENTRO

Técnico Chamusca comemora evolução da equipe do Botafogo e segue apostando em jovens jogadores como solução para conviver com as dificuldades financeiras.







BOLA FORA

Atitude de Gabigol se enfiando num cassino clandestino, se misturando a 300 pessoas teve péssima repercussão junto às famílias dos demais jogadores.