Por O Dia

Publicado 31/03/2021 08:00

Dirigentes da CBF, das federações e dos clubes estão discriminados como se fossem agentes a serviço do vírus. Os ataques partem de fontes localizadas, cujos interesses nem sempre são o que alardeiam. Está comprovado que durante uma partida de futebol o risco é quase zero, mas os argumentos dos que querem a paralisação é sobre o antes e o depois. Nesse caso, o risco é o mesmo que ameaça qualquer um de nós. A minha dúvida é se não existem outros interesses. Por que não fazem sequer referência aos riscos nos jogos de basquete? Será que o vírus tem dificuldade para alcançar os narizes dos gigantes da bola ao cesto? A exemplo do pessoal do futebol, a turma do basquete sai com as carroças atrás de quadras em municípios que permitam a prática, sem serem questionados. O futsal entra na 47ª edição da Taça Brasil sem contestação. A impressão é de um duelo entre os que ganham e os que perdem no negócio. O interesse público fica em segundo plano.

É COM ELES

Maurício Souza entrega o comando a Rogério Ceni com o Flamengo na liderança. Os menudos mandaram bem protegendo o forte até a volta da Cavalaria, o que vai acontecer hoje à noite, diante do Bangu. A fraca atuação de Gabigol no empate com o Boavista deixou dúvidas sobre como estarão os titulares. Se a ideia é pegar ritmo visando ao jogo do dia 11 com o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, tudo bem, trata-se de risco calculado. A conferir.

PEDALADAS

O Flamengo pensa em lançar uma filial no exterior. Las Vegas está entre as cidades pesquisadas e não foi ideia do Gabigol.

O tempo passa e não se tem informações sobre jogos das Eliminatórias para a Copa do Catar. A expectativa é para junho, mas e a Copa América?

O técnico Tite, em férias forçadas e remuneradas, deve estar exercitando táticas no videogame.

BOLA DENTRO

Agora com Alfredo Sampaio novamente no comando, o Madureira surpreende, entrando na sétima rodada do Cariocão como o único invicto e querendo mais.

BOLA FORA

As péssimas condições dos gramados tornam difícil a prática do futebol em muitos estádios brasileiros. Ruim para quem joga e desestimulante para quem assiste.