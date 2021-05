Volta Redonda e Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 00:00

O Flamengo praticamente garantiu presença na final do Cariocão, conseguindo a vantagem com equipe mista onde se destacaram Michael, que além de fazer sua melhor performance, coroou a atuação com duas arrancadas fulminantes que terminaram em gols, e Pedro (foto), autor dos gols do jogo. Michael não me surpreendeu, fez o que sempre esperei que fizesse, usou a velocidade e facilidade de driblar com inteligência, procurando entender o jogo coletivo, sabendo usar as virtudes, deixando de ser previsível. Vai crescer se continuar trabalhando as deficiências. Pedro é típico atacante que só pensa no gol, conhece caminhos e atalhos. Surge como um fantasma na área adversária levando pânico aos defensores. Vale lembrar que falo de dois jogadores reservas que responderam pelos titulares poupados por Rogério Ceni para estarem frescos amanhã contra a LDU, em Quito, jogo da Copa Libertadores.

BOM JOGO NA ILHA DO GOVERNADOR

Portuguesa e Fluminense empataram ontem na Ilha do Governador em 1 a 1 num bom espetáculo, em que brilharam os goleiros Neguetti e Marcos Felipe. Jogo franco, com a busca permanente pelo gol, o que resultou em 37 arremates, sendo 21 dos tricolores e 16 da Lusa. O Fluminense manteve a vantagem do empate para a decisão de domingo, às 16h, no Maracanã, mas sacou que não vai encontrar moleza. Com vitória do Fluminense ou novo empate, teremos um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca.

PEDALADAS

Briga pelo argentino Lionel Messi esquenta. Sem revelar valores, o Paris Saint-Germain confirma interesse em juntar a dupla Neymar-Messi novamente. Dirigentes do Barcelona de tão aflitos ofereceram contrato de 10 anos ao argentino, que pararia de jogar e seguiria recebendo.

Alef Manga, de 26 anos, atacante destaque do Volta Redonda na disputa do Campeonato Carioca, é alvo de vários clubes, entre eles o Fluminense.

BOLA DENTRO

A Portuguesa marca presença no Cariocão pela organização da equipe comandada por Felipe Surian. No empate com o Fluminense, mostrou que não está na semifinal por acaso.

BOLA FORA

Insatisfeito cm criticas internas, Paolo Guerrero pede rescisão de contrato no Internacional. Pouco aproveitado, Guerrero tem contrato vigente até o fim do ano.