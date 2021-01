A Inter de Milão passará por uma reestruturação visual Reprodução

Por MH

Publicado 18/01/2021 12:30

A Inter de Milão vai fzer uma verdadeira repaginada em sua identidade. Segundo informações divulgadas pelo jornal 'Gazzetta dello Sport' na edição nesta segunda-feira, o clube manterá o seu nome oficial (FC Internazionale Milano), mas passará a usar a marca "Inter Milano", com apenas o "I" e o "M" no escudo, a partir do dia 9 de março, aniversário de 113 anos da instituição.

O objetivo, ainda de acordo com a publicação, é aumentar ainda mais a projeção global do clube, mas sem abandonar o seu DNA. A campanha de divulgação deve contar com famosos estilistas, torcedores e também jogadores do atual grupo.

O tradicional escudo da Inter de Milão foi desenhado em 1908 pelo ilustador Giorgio Muggiani, que é um dos fundadores do clube.