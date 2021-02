Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 21:30

Rio - Mesmo com a péssima temporada do Botafogo, que culminou com o rebaixamento da equipe no Brasileirão, o zagueiro Kanu despertou interesse do São Paulo. Apesar da procura do Tricolor Paulista, a intenção do Alvinegro é negociar o defensor com o exterior. De acordo com o 'UOL', o clube entende que uma venda para fora renda mais financeiramente.

No mês passado, o Cruz Azul-MEX, realizou uma proposta de pelo zagueiro de 23 anos, mas o Botafogo fez uma contraoferta, pedindo de R$ 19 milhões a R$ 23 milhões. O clube mexicano, então, desistiu. A intenção primária do São Paulo é pagar R$ 4 milhões por 50% dos direitos do jogador. Kanu fez 48 jogos com a camisa do Alvinegro nesta temporada.