Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:25

Rio - Além das mudanças que tem feito no elenco principal, o Botafogo também está mexendo nas categorias de base do clube. De acordo com o 'Globoesporte.com', o Alvinegro acertou a venda do atacante Guilherme Smith, de 17 anos, para o Zorya-UCR. O contrato será de três anos e os cariocas manterão 20% dos direitos econômicos do jogador.

Ainda segundo o portal, Guilherme estava prestes a assinar o primeiro contrato profissional com o Botafogo, mas o mesmo não ocorreu pelo interesse dos ucranianos. Guilherme se juntará ao Zorya em junho, quando completa 18 anos. O atacante não era titular absoluto na base do clube e chegou a fazer duas partidas pelo sub-20 do Alvinegro.