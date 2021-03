Desfalque nas duas últimas rodadas, Diego Cavalieri foi liberado pelo departamento médico e está à disposição para o clássico com o Fluminense Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/03/2021 21:30

Rio - Enquanto Diego Loureiro defende a meta do Botafogo nos últimos meses, Gatito Fernández e Diego Cavalieri trabalham no departamento médico para retornar à equipe. Em entrevista à 'Rádio Brasil', o preparador de goleiros, Flávio Tenius, atualizou a situação de Cavalieri. O arqueiro está fora de ação desde a partida contra o Palmeiras, no dia 2 de fevereiro.

"Cavalieri teve um trauma no jogo com Palmeiras, dores, exames, está em conduta de recuperação. Não tenho como falar de prazo, mas está evoluindo e louco para voltar. Nenhum jogador gosta de ficar fora do campo, sem fazer o que mais gosta. É muito chato ficar no departamento médico, incomoda qualquer um", disse Tenius, antes de complementar falando sobre Loureiro e o recém-chegado Douglas Borges:



"Os dois estão se empenhando ao máximo, um trabalho bem feito por fisioterapeutas e médicos, tomara que os dois voltem juntos e no menor tempo possível. Gatito e Cavalieri estão em momentos diferentes. O Cavalieri sabia que viria para ser o segundo do Gatito e acabou jogando muito ano passado, pela contusão do Gatito", encerrou.