Botafogo e Vasco são os dois cariocas na disputa pela quatro vagas de acesso à Primeira Divisão em 2021 Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 21:18

Rio - Botafogo e Vasco já podem definir a estratégia de logística e de preparação para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a Diretoria de Competições da CBF definiu a tabela detalhada das dez primeiras rodadas da competição. Brasil de Pelotas e Londrina, no Bento Freitas, em Pelotas, darão o pontapé inicial no dia 28 de maio, uma sexta-feira, às 16h.

No mesmo dia, às 21h30, o Botafogo visitará o Vila Nova, atual campeão da Série C, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Vasco estreia em casa, em São Januário, contra o Operário na manhã de sábado do dia 29, às 11h.

Nas dez primeiras rodadas da Série B, seis partidas terão transmissão pela TV Globo: Ponte Preta x Vasco (2ª rodada), Ponte Preta x Cruzeiro (4ª rodada), Náutico x Botafogo (5ª rodada), Cruzeiro x Vasco (6ª rodada), Botafogo x Vitória (8ª rodada) e Cruzeiro x Coritiba (10ª rodada).



Confira os duelos de Botafogo e Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro:

BOTAFOGO:

28/5 (sexta) – 21h30 – Vila Nova x Botafogo – Onésio Brasileiro Alvarenga

5/6 (sábado) – 21h – Botafogo x Coritiba – Nilton Santos

13/6 (domingo) – 18h15 – Botafogo x Remo – Nilton Santos

17/6 (quinta) – 19h – Londrina x Botafogo – Estádio do Café

20/6 (domingo) – 16h – Náutico x Botafogo – Aflitos

23/6 (quarta) – 19h – Botafogo x CSA – Nilton Santos

26/6 (sábado) – 16h30 – Sampaio Corrêa x Botafogo – Castelão

30/6 (quarta) – 21h30 – Botafogo x Vitória – Nilton Santos

3/7 (quarta) – 16h30 – Avaí x Botafogo – Ressacada

6/7 (terça) – 21h30 – CRB x Botafogo – Rei Pelé



VASCO:

29/5 (sábado) - 11h - Vasco x Operário - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

6/6 (domingo) - 16h - Ponte Preta x Vasco - Moisés Lucarelli

12/6 (sábado) - 19h - Brasil de Pelotas x Vasco - Bento Freitas

16/6 (quarta) - 19h - Vasco x Avaí - São Januário

19/6 (sábado) - 16h30 - Vasco x CRB - São Januário

23/6 (quarta) - 21h30 - Cruzeiro x Vasco - Mineirão

26/6 (sábado) - 19h - Vasco x Brusque - São Januário

29/6 (terça) - 21h30 - Goiás x Vasco - Hailé Pinheiro

2/7 (sexta) - 21h30 - Vasco x Confiança - São Januário

10/7 (sábado) - 16h30 - Vasco x Sampaio Corrêa - São Januário