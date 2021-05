Joseph Mourão Panda/América-MG

Por Venê Casagrande

Publicado 13/05/2021 22:34 | Atualizado 13/05/2021 22:35

O Cruzeiro está próximo de contratar mais um jogador para a disputa da Série B. O zagueiro Joseph, de 26 anos, que estava no América-MG, recebeu oferta da Raposa e pode pintar na Toca nos próximos dias. A proposta chegou justamente no momento em que o jogador e seu estafe alinhavaram um acordo verbal com o Goiás, outro clube que tem interesse nele.

A oferta do Cruzeiro a Joseph é com contrato até dezembro e um salário considerado baixo para as pretensões do time mineiro para a temporada 2021. O nome do jogador foi aprovado pela comissão técnica e diretoria e chegaria para suprir uma lacuna na lateral direita, posição que só tem Caceres atualmente no elenco. O perfil do atleta está alinhado com as ideias de Felipe Conceição, que se reuniu com a diretoria para tratar o assunto.

Uma curiosidade é que Joseph é representado pela mesma empresa que toma conta da carreira do técnico Felipe Conceição, a Duts Marketing Esportivo, do empresário Eduardo Maluf. Atualmente, o jogador pertence ao Capivariano-SP, mas não irá continuar na equipe paulista.

Joseph chegou ao América-MG em janeiro de 2020, mas não conseguiu se firmar como titular na zaga e acabou sendo usado como lateral direito em diversas oportunidades por Lisca. Ele disputou 15 partidas e marcou um gol com a camisa do América-MG, justamente contra o Cruzeiro, no Mineiro 2021.