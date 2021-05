Rio de Janeiro 19/11/2019 - Marcao, pai e empresario do jogador Gerson. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

14/05/2021

O Olympique de Marselha realizou proposta oficial ao Flamengo para contratar o meia Gerson , uma das principais peças do Rubro-Negro atualmente e recém-convocado para a seleção olímpica. O clube francês ofereceu 25 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões de reais, para ter o jovem de 23 anos. A reportagem entrou em contato com Marcão Santos, pai e empresário do atleta.

Em um rápido contato por telefone, Marcão confirmou a proposta do Olympique de Marselha, ressaltou que ainda vai conversar com Gerson e garantiu que as conversas estão de clube para clube.

"Se a gente vai ou não vai, eu vou conversar com o meu filho. Você sabe a nossa felicidade de estar no clube como o Flamengo. O mercado está aberto, temos contrato com o Flamengo. Isso tá sendo feito de clube para clube. Está entre clubes. Temos contrato com o Flamengo. Mas eu vou conversar com ele."

O jornal O Dia também procurou a diretoria do Flamengo. Oficialmente, membros da cúpula rubro-negra preferiram o silêncio. Fato é que o montante ofertado pelo clube francês balançou o Rubro-Negro, que não descartou negociar Gerson, mas conversa para tentar "morder" um valor maior.

O que pesa contra o aceite do Rubro-Negro é o fato de que o time é obrigado a ceder uma parte para a Roma, onde atuava o jogador. Por contrato, a Roma, ex-equipe de Gerson, tem direito a 10% de uma futura venda do meia.

Ou seja, caso o Flamengo negocie o jogador, o time carioca terá que repassar uma parte ao clube italiano. O Rubro-Negro comprou 100% dos direitos do jogador de 23 anos por 11,8 milhões de euros, cerca de 50 milhões na cotação da época. Mas, na ocasião, o time italiano só aceitou a oferta se o clube carioca topasse uma cláusula: ceder 10% do valor da futura venda.

Gerson chegou ao Flamengo no meio de 2019. Desde então, ele entrou em campo 100 jogos e marcou cinco gols, além de ser uma das peças principais do elenco e jogador de seleção olímpica (foi convocado nesta sexta por André Jardine).