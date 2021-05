Henrique Rafael Ribeiro/ Vasco

Por Venê Casagrande

Publicado 17/05/2021 15:05

Rio - O Lyon está perto de acertar a contratação do lateral-esquerdo Henrique, que tem contrato com o Vasco até 2 de agosto e está livre para assinar pré-contrato com outro time. A informação foi publicada pelo jornal francês "L' Equipe" e confirmada pela reportagem.

O Jornal O Dia conversou com o diretor do Lyon, Juninho Pernambucano. O brasileiro confirmou o interesse, ressaltou que o negócio ainda não está fechado e, caso haja acordo, o contrato com Henrique será por três temporadas.

Publicidade

Henrique não está sendo aproveitado no Vasco desde o início da temporada 2021. Cria das categorias de base vascaína, o jogador tem 193 jogos pelo time profissional e um gol marcado, em 2020.