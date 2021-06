Sousa. Botafogo x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 08 de Fevereiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Sousa. Botafogo x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 08 de Fevereiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.Vitor_Silva

Por Venê Casagrande

Publicado 16/06/2021 18:18 | Atualizado 16/06/2021 18:19

O Botafogo e o Cercle Brugge avançaram nas tratativas e estão perto de fechar a negociação envolvendo o zagueiro Sousa. Os dois clubes estão nos detalhes finais e já iniciaram as trocas de documentação e minuta de contrato para que haja a divulgação oficial.

Como o Jornal O Dia antecipou na última segunda-feira, Botafogo e Cercle Brugge iniciaram contato há cerca de 15 dias, e as tratativas esquentaram nesta semana. Os termos estavam sendo debatidos entre as partes e, inicialmente, o jogador iria de forma definitiva, com valores girando a 2,5 milhões de euros. Mas, na última reunião, os clubes mudaram o modelo de negócio para "empréstimo de um ano, com compra obrigatória" se Sousa bater meta estabelecida em contrato.

Publicidade

No acordo feito diz que Botafogo recebe compensação financeira pelo empréstimo e poderá faturar mais caso Sousa atinja os objetivos no Brugge. Os valores estão sendo mantidos em sigilo para que o Alvinegro não corra o risco de sofrer penhora.

Mesmo com a saída iminente de Sousa, o técnico Marcelo Chamusca relacionou o zagueiro para pegar o Londrina nesta quinta-feira, às 19h, pela Série B. Como Botafogo e Cercle Brugge esperam fechar a negociação até o fim desta semana, há chance do duelo de amanhã ser a despedida do defensor do Alvinegro.

Publicidade

Sousa chegou ao Botafogo em 2018 para fazer parte do Sub-17, após ser dispensado pelo rival Flamengo. Desde então, ele ganhou projeção e destaque nas categorias de base do Alvinegro. Em 2020, o defensor chegou ao elenco profissional com status de joia, mas em 2021 perdeu espaço com Marcelo Chamusca.

Ao todo, Souza tem 22 jogos pelo elenco principal do Botafogo e um gol marcado. O atual vínculo do zagueiro de 19 anos com o clube vai até julho de 2022, segundo o site Transfermarkt.