Juventude acerta contratação de Vitor Gabriel, do Flamengo

Publicado 04/01/2022 21:33

O Juventude acertou nesta terça-feira a contratação do atacante Vitor Gabriel, do Flamengo, por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do contrato. A equipe de Caxias vai bancar o salário do atleta de forma integral durante o período em que estiver cedido pelo Rubro-Negro.

No contrato entre Juventude e Flamengo ficou definido que a diretoria rubro-negra pode solicitar o retorno de Vitor Gabriel durante a disputa da temporada sem a necessidade de bancar qualquer custo.

O atual contrato de Vitor Gabriel com o Flamengo vai até dezembro de 2023. Embora seja jovem, o atacante perdeu valor de mercado após exibições ruins com a camisa rubro-negra.

Com 21 anos, Vitor Gabriel também acumula passagem pelo Braga, de Portugal, por empréstimo, mas atuou apenas pelo time B do clube português.