Hugo MouraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/01/2022 18:46

O Athletico-PR acertou nesta quarta-feira a contratação do volante Hugo Moura, do Flamengo, por empréstimo até dezembro deste ano. Segundo fontes do Furacão, o jogador é esperado até o início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar o vínculo.

Ainda de acordo com pessoas ligadas ao Athletico-PR, o Furacão irá assumir o salário integral de Hugo Moura durante o empréstimo e terá valor de passe fixado em contrato, mas o montante não foi revelado À reportagem.

Durante a semana, o GE.com noticiou a negociação, e o Jornal O Dia apurou que o negócio foi fechado no fim da tarde desta quarta-feira. Os departamento jurídicos estão trocando os documentos para oficializar a ida de Hugo Moura para Curitiba.