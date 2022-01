Thiago Maia - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Thiago MaiaFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/01/2022 13:26

O caminho está livre para o Flamengo anunciar a "contratação" de Thiago Maia de forma definitiva. O volante, que pertencia ao Lille, com vínculo até meio de 2023, assinou a rescisão com o time francês para poder dar a "canetada" para ser atleta oficial do Rubro-Negro.

A tendência é que Thiago Maia assine com o Flamengo, o vínculo até 2026, na próxima segunda-feira, quando se reapresenta após o período de férias. Em contato com a reportagem, o Lille, através de um dirigente, que pediu para não ser mencionado na matéria, confirmou que o jogador está de saída.

Após chegar a um acordo com o Lille em relação a valores para comprar Thiago Maia (€ 4 milhões, cerca de R$ 25,6 milhões, por 50% dos direitos), como o Jornal O Dia antecipou na última segunda-feira, o Flamengo chegou a um denominador comum com os franceses em relação a forma de pagamento, que será feito em parcelas durante quatro anos, como o Rubro-Negro pediu.

Com 24 anos, Thiago Maia está no Flamengo desde 2020 e nunca escondeu ser torcedor de carteirinha do Rubro-Negro. Até o momento foram 60 partidas, dois gols, uma assistência e uma grave lesão no joelho, que o tirou do campo por nove meses, com direito a cirurgia.

O volante chegou ao Lille em 2018, com status de craque, e custando 14 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação da época). Na ocasião, o Santos, clube que o volante defendia, ficou com 60% do montante, 30% era do jogador e outros 10% foram prometidos pelo Alvinegro para empresários.