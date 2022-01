Caio Lopes - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 23/01/2022 19:38 | Atualizado 23/01/2022 19:39

Após não chegar a um acordo com o Vasco pela renovação de contrato, Caio Lopes já sabe qual clube irá representar nesta temporada: Leganés, da Espanha. O volante, inclusive, já viajou para a Europa, onde irá se encontrar com o seu agente, Cacau Barbosa, para se apresentar ao novo clube, realizar exames médicos e assinar vínculo válido por cinco anos.

Embora Caio Lopes tenha ficado livre no mercado, o Vasco ainda conseguiu manter 10% do volante em uma futura venda. Segundo apurou a reportagem, para fechar com o jogador, o Leganés pediu ao time carioca a liberação do "training compensation", que é o valor que Cruz-maltino tinha a receber de uma transferência pelo tempo de formação do jogador no clube, contado até 23 anos. Há uma tabela que a cada ano de formação a instituição recebe um montante.

O Vasco não topou, mas não queria prejudicar Caio Lopes, já que sem a liberação eles não fechariam. Foi uma longa negociação e, no fim das contas, a diretoria vascaína informou então que se o Leganés fechasse cinco anos de contrato com o jogador e dessem 20% dos direitos econômicos em futura venda, liberaria. A equipe espanhola não concordou e ofereceu 10%.

Depois de analisar a oferta do Leganés, o Vasco decidiu topar, deu o aceite e o time espanhol, portanto, encaminhou a contratação de Caio Lopes. O anúncio será feito ainda nesta semana.