Publicado 23/01/2021 00:00

A vitória simbólica do Flamengo diante do Palmeiras é o que faz o torcedor voltar a sonhar com o título brasileiro. E a antiga frase vem à tona: "Se deixar chegar...". Assim os flamenguistas encaram o Flamengo. Como o time de chegada. Em 2019, nem precisou, já que destroçou os adversários. Em 2020, tem sido mais difícil. Era o ponto de virada para que o flamenguista pudesse abraçar o trabalho de Rogério Ceni. Ainda não 100%, mas a confiança no time aumentou. A rodada já começa com o Fla tendo o Athletico-PR pela frente, fora de casa, de olho nos jogos de Internacional, Atlético-MG e São Paulo. O Colorado pega o Grêmio. Jogo duríssimo, o mais difícil que o Inter poderia ter no momento. Já o Galo vai pegar o Vasco, e o Rubro-Negro terá que torcer para o rival em São Januário. E o São Paulo busca se recuperar após a goleada no Morumbi. Enfrenta o quase rebaixado Coritiba e terá a vida mais fácil. Mas a verdade é que o Flamengo já sonha com o bicampeonato brasileiro de forma seguida. Se depender da torcida, "deixou chegar...".

NO VASCO, UMA BRIGA SEM FIM

A sexta-feira foi agitada no Vasco. O juiz Paulo Roberto Corrêa, também sócio proprietário do clube, decidiu acatar a liminar pedida por 12 sócios e decidir que a eleição de 14 de novembro, quando Salgado foi eleito, está suspensa. Por enquanto, Campello segue como presidente. A cerimônia de posse dos novos conselheiros, mesmo assim, ocorreu na Sede Náutica da Lagoa. A chapa de Salgado acredita que o juiz Paulo Roberto Corrêa não poderia julgar o caso.

A PÁ DE CAL OU ESPERANÇA

O clássico entre Fluminense e Botafogo tem ar de decisão para os dois lados, mas o Alvinegro vai sentir muito mais, seja lá qual for o resultado. Empate ou derrota é jogar a pá de cal, mesmo que não matematicamente, na tentativa do Bota de não ser rebaixado. A vitória traria um pingo de esperança. Para o Flu, é seguir vencendo para não deixar o Corinthians chegar e o Tricolor não se distanciar do G-6.

FLAMENGO SEM RODRIGO CAIO

E novamente devemos ter o volante Willian Arão (foto) jogando de zagueiro pelo Flamengo. E diga-se: jogou muito bem, por sinal. Rodrigo Caio, zagueiro que tem enfrentado alguns problemas físicos em 2020, lesionou o músculo adutor da coxa direita contra o Palmeiras e não enfrentará o Athletico-PR. Mas, e agora, quem entra? Gustavo Henrique, Natan ou Léo Pereira? As dúvidas de Ceni...