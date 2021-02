Por O Dia

Publicado 09/02/2021 00:00

Amanhã, teremos duas decisões pela parte de cima e pela parte de baixo da tabela. Começando pela luta por uma vaga no G-4. E, se acha que estou falando do Flamengo, está enganado. Fluminense e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã. Se você olhasse a competição no início, apostaria que o Tricolor, se vencer, poderia ficar a um ponto do Galo, que era um dos favoritos ao título? Não, né? É isso que está em jogo, já que o time de Marcão tem 56 e o de Sampaoli soma 60. Em grande fase, vou apostar no Fluzão. Já na parte inferior, teremos um eletrizante Vasco e Fortaleza, no Castelão. Uma vitória coloca o Gigante da Colina a três pontos do Z-4 e, somando 40, abrindo dois do próprio Fortaleza, três do Bahia e ainda de olho na possível vitória do Internacional contra o Sport. Seria a rodada perfeita para aliviar o coração cruzmaltino. Acredito nisso. O time já está na capital cearense. Viajou mais cedo para concentrar. Restam quatro finais. Quero o futebol carioca indo pra cima deles!

ATENÇÃO AO ARTILHEIRO

Cano ficou dois dias sem treinar por conta de uma gastroenterite. Porém, viajou para Fortaleza e a esperança é de que ele jogue. Apesar dos 33 anos, é encarado pelo departamento médico como um dos jogadores mais comprometidos e com cuidados com o corpo. Vamos ser sinceros? O Gigante precisa do artilheiro. Nada contra os possíveis substitutos, mas não só no Vasco, como no Brasil, poucos substituiriam o camisa 14 à altura. Cano neles!

OUTRO FLAMENGO X VASCO

Inter e Sport se enfrentam amanhã. Esse jogo desperta um Flamengo x Vasco sem os times entrarem em campo. Uma derrota do Inter seria perfeita para o Flamengo apagar o tropeço da última rodada e continuar a um ponto do líder, com um duelo direto na penúltima rodada. A lógica, que deve ser vitória do Colorado, ajuda o Gigante na luta contra o rebaixamento, já que o Sport tem 38 pontos.

AGORA QUE NÃO FICA MESMO

Carlos Augusto Montenegro, que fazia parte do Comitê de Gestão do Botafogo na temporada, criticou duramente o goleiro Gatito Fernández pela ausência do atleta em quase metade da temporada. Para Montenegro, Gatito foi covarde e não quis jogar a reta final. "Pensávamos que estávamos bem. Não contávamos com a covardia do Gatito de não querer jogar", escreveu. Se o paraguaio já não pensava em ficar, agora então...