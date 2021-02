Por O Dia

Deixou chegar. Essa frase atormenta os rivais. É a expressão que todo rubro-negro quer acreditar sempre que o Fla está em situação próxima de título e precisando de resultados favoráveis para que isso aconteça. E aconteceu. Ninguém esperava que o Sport ganhasse do Inter. Um empate já faria o maior dos flamenguistas ir até a esquina para gritar: "Deixou chegar!!!". Agora, o Flamengo depende das próprias pernas para conquistar o segundo título brasileiro seguidamente. Aos tropeções, o time veio se encaixando na reta final e terá a decisão que queria contra o Inter, na 37ª rodada. Até lá, tem que ganhar do Corinthians e torcer para o rival Vasco contra o Colorado. Agora é com você, Flamengo. Vencendo todas, o título fica na Gávea e o 'deixou chegar' vira realidade para afagar o coração do flamenguista após duas eliminações dolorosas, na Libertadores e na Copa do Brasil. Seria importantíssimo para Ceni ter segurança no cargo e já planejar a próxima Libertadores. Afinal, deixou chegar, né?

POR MILAGRE

A rodada para o Vasco foi desastrosa em todos os sentidos. Derrota vergonhosa para o Fortaleza e ainda viu o Sport passar por cima do Internacional no Beira-Rio. Desanima o torcedor vascaíno que, mesmo com três rodadas pela frente, não tem a mínima confiança pelo futebol apresentado. Como o Luxa disse: "É sentar, aguentar as críticas e trabalhar". Se há alguma genialidade em você, Vanderlei, faça aparecer agora. Porque, até o momento, estamos vendo o contrário...

SEM LAMENTAÇÃO

Um ponto contra um rival direto na luta por vaga no G-4. O Flu não tem nada a lamentar após o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG. Chegou a 57 pontos, não viu o São Paulo se distanciar e briga pelas primeiras posições. Pode vir um combo: vaga na Libertadores e uma bolada com a premiação do Brasileiro para colocar a casa em ordem. Há total condição de o Flu terminar a temporada arrebentando.

FORÇA, NEY!

Parece uma nota repetida: mais uma vez, essa coluna está desejando força ao Neymar por uma contusão e também por perder um jogo importante na sua carreira. O PSG enfrentará o Barcelona no dia 16 de fevereiro e o astro brasileiro sofreu uma lesão grau 2 no adutor da coxa. Sendo assim, um mês fora. Só nos resta lamentar porque o duelo entre Messi e Neymar não vai acontecer mais. Péssima notícia para quem ama futebol...